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Sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni karar

12 Ocak 2021 00:00

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Ek ödeme yapılacak sağlık çalışanlarının kapsamını Sağlık Bakanlığı belirleyecek.

Sağlık personeline ek ödeme için yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık personeline 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. ödemenin toplam tutarı, tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Sağlık personeline ek ödeme yapılabilmesine yönelik bir önceki karar, Ağustos Eylül Ekim 2020 ayları için alınmış ve yürürlüğe girmişti.

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