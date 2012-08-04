Sağlık çalışanlarına '30 dakikalık mesafe' şartı

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına, 30 dakika içinde çalıştığı kurumda olacak bir yerde ikamet etme zorunluluğu getirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın Müsteşar Nihat Tosun imzasıyla valilere gönderdiği genelgede, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personelinin, ihtiyaç duyulduğunda sağlık kuruluşlarına en kısa sürede ulaşmasının, gerek sağlık hizmetlerinin etkinliği, gerekse hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ulaşabilmeleri bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.



Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 55. maddesindeki, “Bakanlık, kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usul ve esasları bakanlıkça belirlenir” hükmü hatırlatıldı.



Genelgede, “Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin verimli ve aksamadan yerine getirilmesini temin amacıyla normal mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulabilen sağlık personelinin, ihtiyaç durumunda en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaşması gerekmektedir. Bu itibarla ilgili personelin normal ulaşım şartlarında 30 dakika içinde sağlık kuruluşunda bulunmasını sağlayacak şekilde yukarıdaki kanun hükmüne riayet edilmelidir” denildi.

Uymayana ceza verilecek

Genelgede, mülki idare amirlerinin, eş durumu, sağlık mazereti sebebiyle ya da personelin ikameti için mesken bulunmadığı durumlarda sağlık hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirleri almak kaydıyla, bu süreyi ilgili kişinin ihtiyacını dikkate alarak belirleyebileceği belirtildi. Aykırı hareket eden personel hakkında görev yaptığı kuruluşun mevzuatına göre idari ve disiplin işlemi yapılacağı duyuruldu.

Tabip Odası: Bu mobbing

Her gün uzun saatlerini yolda geçiren İstanbullu sağlık çalışanlarından genelgeye tepki geldi. Genelgeyi, “Bu yapılan tehdit, mobbing anlamına gelir” diye yorumlayan İstanbul Tabip Odası Başkanı Taner Gören, “İyi niyetle bakıldığı zaman acil durumlarda aksama olmaması için böyle bir tedbir alındığı düşünülebilir. Kötü niyetle baktığınız zaman tüm suçu sağlık çalışanlarına yükleyen mentaliteyle paralel. Bu yapılan tehdit, mobbing anlamına gelir. Genelge çıkararak bu iş olmaz. Eğer bunu yapacaksanız sağlık çalışanına mesken temini yapmanız lazım” dedi.