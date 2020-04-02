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Sağlık çalışanları, Prof. Cemil Taşçıoğlu'nu saygı duruşuyla andı

02 Nisan 2020 19:19

Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları 1 dakikalık saygı duruşuyla, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu andı.

Türk Tabipler Birliği, hastasından Koronavirüsü kaparak hayatını kaybeden Prof. Taşçıoğlu’nun anılması için çağrı yaptı.

Çağrıda, "Türkiye’nin bütün sağlık kurumlarında, Perşembe saat:12.00’de fiziksel mesafe korunarak tek tek yapılacak 1 dakikalık saygı duruşu ile değerli hocamız Prof.Dr.Cemil Taşçıoğlu’nu anıyoruz" denildi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelerde saat 12.00’da sağlık çalışanları saygı duruşunda bulundu.

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