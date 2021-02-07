Sağlık çalışanları oldukları açıklanmıştı; Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı!

Fenerbahçe Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim kendilerine küfür edildiğini belirterek, "Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" dedi. Tribünlerdeki yoğunluk tartışma yaratırken Terim'in şikayetçi olduğu görüntüler de ortaya çıktı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, seyirci yoğunluğuna dikkat çekti.

Kendilerine küfürler edildiğini aktaran Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'le fotoğraf çektirdi

Derbiye aşılarını olan 150 sağlık çalışanı alındı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkması ile birlikte başlayan küfürler ve sonrasında şarkıların küfürler eklenerek söylenmesi gündeme damga vurdu.

Bir taraftarın Fatih Terim ve ekibine yönelik hareketleri kameralara yakalanırken bu kişi daha sonra da Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ile fotoğraf çektirdi.