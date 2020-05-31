Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan üç ay daha ücretsiz yararlanacak 

Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray'dan üç daha ücretsiz yararlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray ile Başkentray’da normalleşme sürecinin 1 Haziran Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'da seferlerin pazartesi gününden itibaren 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını, Halkalı - Gebze hattında toplam 285 seferle Zeytinburnu-Maltepe-Zeytinburnu arasında 8’er dakika aralıklarla, diğer istasyonlar arasında ise 15 dakika aralıklarla trenlerin işletilmeye başlayacağını açıkladı.

Karaismailoğlu, Başkentray’da da aynı şekilde normalleşme programının başlatılacağını aktardı. Karaismailoğlu “Bu kapsamda Başkentray da günde 113 seferle ve 15 dakika aralıklarla hizmet vermeye başlayacak. Sağlık çalışanları Marmaray ve Başkentray’dan 1 Haziran itibariyle üç ay daha ücretsiz yararlanacak” dedi.