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Sağlık çalışanları kadına yönelik şiddete tepki için yürüdü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda sağlık çalışanı kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için ellerinde taşıdıkları turuncu balonlar ve şemsiyeler ile yürüdü

15 Aralık 2017 16:55

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI\'nda sağlık çalışanı kadınlar, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için ellerinde taşıdıkları turuncu balonlar ve şemsiyeler ile yürüdü.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü\'nün \'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele\' programı kapsamında kentte kadına yönelik şiddetle mücadele için etkinlik düzenledi. Sağlık çalışanı çok sayıda kadının toplandığı Atatürk Bulvarı\'nda açılan stantta video gösterimi yapılarak, dağıtılan broşürlerle kadına yönelik şiddete dikkat çekildi. Daha sonra sağlık çalışanları, Çark Caddesi\'nde ellerinde taşıdıkları turuncu şemsiyeler ve balonlar ile yürüdü. \'Kadına yönelik şiddetin son bulması için birleşin\' yazılı pankartı taşıyan kadınlar, sloganlar atarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

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