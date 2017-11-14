Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Tabip Odası'na açtığı dava reddedildi (1)

Özden ATİK - Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı\'nın, Gezi olayları sırasında yaralananlara sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle dönemin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın 6.celsesine, davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Cemal Akın ile davalı 2013 yılı İstanbul Tabip Odası kurul üyeleri adına avukatları hazır bulundu. Sağlık Bakanlığı avukatı, önceki taleplerini yinelediklerini belirterek davanın kabülünü talep etti. İstanbul Tabip Odası\'nın avukatları ise \"Dosya kapsamında sunduğumuz delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir. Davanın reddine karar verilsin\" dediler. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

Duruşma sonunda İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Raşit Tükel\'in bulunduğu bir grup \"Gezi hekimliği yargılanamaz\" şeklinde pankart açarak adliye önünde basın açıklaması yaptı.

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