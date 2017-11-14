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Sağlık Bakanlığı'nın 'Gezi doktorları'na açtığı dava reddedildi

"Hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur"

14 Kasım 2017 17:24

Sağlık Bakanlığı'nın, Gezi eylemlerinde yaralananlara sağlık hizmeti verilmesini gerekçe göstererek dönemin İstanbul Tabip Odası yöneticilerinin görevden alınması talebiyle açtığı dava reddedildi.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 6. celsesine, davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Cemal Akın ile davalı 2013 yılı İstanbul Tabip Odası kurul üyeleri adına avukatları hazır bulundu.

Bakanlık avukatı, önceki taleplerini yinelediklerini belirterek davanın kabulünü talep etti. Oda avukatları ise "Dosya kapsamında sunduğumuz delillerle hekimlerin yaralılara sağlık hizmeti sunması zorunludur. Bu nedenle açılan dava mesnetsizdir. Yerinde değildir" diyerek davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.

“Hekimlik kazandı”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Daha önce Ankara ve Hatay Tabip Odaları için de aynı şekilde ret kararı verilmişti. Şunu söyleyebiliriz; burada hekimlik kazandı. Fakat bir de kaybeden var. O da Sağlık Bakanlığı" diye konuştu.

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