Sağlık Bakanlığı'nın Gezi broşürü

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Gezi Parkı olayları sırasında yürütülen sağlık hizmetlerine yer verilen broşür hazırlandı. Olayların başlangıcından itibaren 1 aylık süreçteki gelişmelere yer verilen broşürde, ambulanslarla İstanbul 'da 535, Türkiye genelinde bin 223 kişinin hastanelere taşındığını belirtildi.

'Protestocular mallara ve araçlara zarar verdi'

28 Mayıs'ta İstanbul'da başlayan olayların, daha sonra Ankara, İzmir , Eskişehir, Adana, Muğla, Kütahya, Antalya, Mersin, Bursa, Hatay, Balıkesir, Kocaeli ve Erzincan'a sıçradığı ifade edilerek, protestocuların polisle çatıştığı, kamu ve özel kişilere ait mallara zarar verdiği, araçları yaktığı yolları kapattığı, bu sırada banka şubelerinin, ATM'lerin, ambulansların, toplu taşım ve polis araçlarının zarar gördüğü yazıyor.

'Olayların başından itibaret seferber olundu'

Sağlık Bakanlığının, başından itibaren olaylara odaklandığı, ambulans sisteminin seferber olduğu, ambulansların ihtiyaç olan noktaya en kısa zamanda ulaşmaları için önceden belirlenen noktalara konuşlandırıldığı vurgulanarak, İstanbul'da 535, Türkiye genelinde bin 223 kişinin hastanelere taşındığı aktarıldı.

Olayların, başından itibaren Sağlık Bakanlığı Sağlık Afet Koordinasyon Merkezince takip edildiği, kritik noktalara ambulans yerleştirildiği, acillerde ve yoğun bakımlardaki yatak kapasitesiyle ilgili çalışma yapıldığı ifade edilerek, protestolar sırasında 434 ambulans, 4 bin 732 acil ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin görev aldığı bildirildi.

'Direnişçi revirleri sağlıksız ortamlar, ilk yardım uygunsuz'

Broşürde, sağlık kurumları dışında oluşturulan mekanlarda verilen acil sağlık hizmetinin uygunsuz olduğuna dikkat çekilerek, acil müdahale gerekenlerin, hastane yerine bu yerlerde tıbbi yardım almasının hayati açıdan risk oluşturduğu vurgulandı. Yaralıları hastaneye götürmek için hizmette olan ambulansların saldırıya uğradığı, 6'sının zarar gördüğü belirtilen broşürde, 252'si polis 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere ülke genelinde 4 bin 152 kişinin olaylardan etkilendiği belirtildi.