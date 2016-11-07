Sağlık Bakanlığı'ndan Van Persie açıklaması: İddialar yalan ambulans 3 dakikada olay yerindeydi

Sağlık Bakanlığı, Akhisar Belediyespor - Fenerbahçe maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin hastaneye sevk süreciyle ilgili iddialara yanıt verdi.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil ambulanslarının 15 dakikada olay yerine vardığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:



"Dün akşam, Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe arasında oynanan futbol karşılaşmasında yaralanan Robin van Persie'nin yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bilindiği üzere 14.05.2011 tarih ve 27905 sayılı kanunla futbol müsabakalarında sağlık tedbiri alma görevi ev sahibi spor kulüplerine verilmiştir.

Bakanlığımız ambulansları spor kulüpleriyle organize olarak bu tür yaralanmalara karşı statlarda görevlendirilmektedir. Bu çerçevede dün akşam oynanan maçta da iki adet 112 acil yardım ambulansı stat çevresinde hazır bekletilmiştir. Maç sırasında göz kapağı üzerine darbe alan ve yaralanan Robin Van Persie'ye ilk müdahale kulüp doktoru ve saha içi anlaşmalı özel kuruluş doktoru tarafından yapılarak hastaneye sevk edilmesine karar verilmiştir. Statta hazır bekleyen özel ambulans, kapı kilitli olduğu için kendilerine ayrılan bölümden çıkamamıştır.

Bunun üzerine 19.41'de 112 Komuta Kontrol Merkezi aranarak ambulans istenmiştir. Statta görevli olan 112 ambulans ekibi futbolcunun bulunduğu istikamete 19.42'de hareket ederek 19.45'e yani 3 dakika içinde ulaşmıştır. Ekip, yaralı futbolcuyu alarak hastaneye naklini gerçekleştirmiştir.

Dolayısıyla 112 Acil ambulanslarımızın 15 dakikada olay yerine vardığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Her zaman paydaş olarak gördüğümüz medyamızın böylesi bir olaya ilgi göstermesi habercilik ve haber değeri açısından beklenen bir durumdur. Olay nedeniyle bazı medya kuruluşlarında 112 Acil Sağlık Hizmetlerini ve çalışanlarını töhmet altında bırakabilecek ve yanlış algılamalara neden olabilecek bu ifadeleri düzeltmek ihtiyacı hasıl olmuştur.

Unutulmamalıdır ki şehir içinde 10 dakikalık vakaya erişim süresiyle Acil Sağlık hizmetleri dünya standartlarında hizmet vermekte; kara, hava ve deniz yollarından yüksek kalitede acil sağlık hizmetini 7 gün 24 saat ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaktadır."