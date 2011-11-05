-Sağlık Bakanlığı'ndan Somali'ye ikinci hastane MOGADİŞU (A.A) - 05.11.2011 - Sağlık Bakanlığı Somali'nin başkenti Mogadişu'da verdiği sağlık hizmetinin kapsamını genişletiyor. Kampların yoğun olduğu eski parlamento binası yanına ağır iklim koşullarına dayanıklı çadırlarla kurulan ikinci sahra hastanesinde, cerrahi müdahale ve yataklı bölüm de bulunacak. Sağlık Bakanlığı Somali ekibi başkanı Dr. Akif Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci çadır hastanesinin birinci sahra hastanesine göre daha geniş bir alanda hizmet vereceğini söyledi. İkinci hastanenin çadırlarının da ağır iklim koşullarına dayanıklı olduğunu, içerisinde ısıtma ve soğutma da yapılabildiğini ifade eden Saatçioğlu, şöyle devam etti: ''İkinci hastanemizi baklava dilimi şeklinde dizayn ettik. Bunu da hem rüzgarın yönünü düşünerek hem de hizmeti kolaylaştırmak için bu şekilde yaptık. İkinci hastanemiz acil, enjeksiyon, pansuman çadırı ile 6 poliklinik, cerrahi müdahale ve yataklı bölümden oluşuyor. Ayrıca depolama alanı ile hasta ve personel için tuvalet ve duşlarımız da var. Daha geniş bir kitleye hitap edecek. Konumu itibariyle de Mogadişu'nun en güzel yerlerinden birinde. Hem kamp alanlarına hem de kent merkezine yakın.'' Saatçioğlu, hastanenin tıbbi alet ve cihazlarının da hazırlandığını belirterek, çok yakın bir zamanda hizmete başlayacağını kaydetti. Birinci sahra hastanesi ve mobil hastanenin ardından ikinci sahra hastanesinin de hizmete başlamasıyla Mogadişu'nun çok büyük bir bölümüne sağlık hizmeti ulaştırmış olacaklarına dikkati çeken Saatçioğlu, hastane için gerek duyulması halinde personel takviyesi de yapılabileceğini sözlerine ekledi.