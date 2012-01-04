-Sağlık Bakanlığından iddialara yalanlama ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Sağlık Bakanlığı, Irak sınırındaki olayda helikopter ve ambulans gönderilmediği için 13 vatandaşın hayatını kaybettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Şırnak Uludere'de helikopter ve ambulans gönderilmediği için 13 vatandaşın hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili Şırnak 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden alınan kayıtların, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden alınan kayıtlara yer verildi. 112 Komuta Kontrol Merkezine, ilk çağrının 23.15'te geldiği, ilk ambulansın 23.17'de, 2 dakika sonra, olay yerine hareket ettiği belirtildi. İlk ekibin saat 23.35'te olay yerine en yakın mevki olan Ortasu köyüne, olaydan 20 dakika sonra ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Olayın gerçekleştiği bölgenin dağlık ve engebeli olması sebebiyle ambulanslar olay yerine kadar gidememiş, olay yerine en yakın yer olan Ortasu köyünde hazır bekletilmiştir. Saat 01:45'te 5, saat 03.15 itibarıyla ise toplam 17 ambulans olay yerindedir. İlk olarak saat 00.30'da köylülerimiz tarafından 1'i yaralı, 3'ü hayatını kaybetmiş 4 vatandaşımız ambulanslara ulaştırılmıştır. Yaralı 1 vatandaşımız ile hayatını kaybeden bir vatandaşımız saat 01.45'te Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Hayatını kaybeden diğer 2 vatandaşımız ise saat 03.20'de Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Görevlendirilen 17 ambulansımız 29 Aralık 2011 saat 15.00'e kadar olay yerinde bekletilmiş ve saat 15.00'te hayatını kaybeden diğer 30 vatandaşımızı Uludere Devlet Hastanesine nakletmeye başlamışlardır.'' Açıklamada, saat 17.30 itibarıyla Uludere Devlet Hastanesine nakil işlemlerinin tamamlandığı, olayla ilgili tüm görüşmelerin de sistemde kayıtlı olduğu bildirildi.