T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanlığından iddialara yalanlama ANKARA (A.A)

04 Ocak 2012 16:07

-Sağlık Bakanlığından iddialara yalanlama ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Sağlık Bakanlığı, Irak sınırındaki olayda helikopter ve ambulans gönderilmediği için 13 vatandaşın hayatını kaybettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında Şırnak Uludere'de helikopter ve ambulans gönderilmediği için 13 vatandaşın hayatını kaybettiği yönünde iddialar yer aldığı belirtilerek, konuyla ilgili Şırnak 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden alınan kayıtların, iddiaların gerçeği yansıtmadığını gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, 112 Komuta Kontrol Merkezi'nden alınan kayıtlara yer verildi. 112 Komuta Kontrol Merkezine, ilk çağrının 23.15'te geldiği, ilk ambulansın 23.17'de, 2 dakika sonra, olay yerine hareket ettiği belirtildi. İlk ekibin saat 23.35'te olay yerine en yakın mevki olan Ortasu köyüne, olaydan 20 dakika sonra ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Olayın gerçekleştiği bölgenin dağlık ve engebeli olması sebebiyle ambulanslar olay yerine kadar gidememiş, olay yerine en yakın yer olan Ortasu köyünde hazır bekletilmiştir. Saat 01:45'te 5, saat 03.15 itibarıyla ise toplam 17 ambulans olay yerindedir. İlk olarak saat 00.30'da köylülerimiz tarafından 1'i yaralı, 3'ü hayatını kaybetmiş 4 vatandaşımız ambulanslara ulaştırılmıştır. Yaralı 1 vatandaşımız ile hayatını kaybeden bir vatandaşımız saat 01.45'te Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilmiştir. Hayatını kaybeden diğer 2 vatandaşımız ise saat 03.20'de Şırnak Devlet Hastanesi'ne nakledilmiştir. Görevlendirilen 17 ambulansımız 29 Aralık 2011 saat 15.00'e kadar olay yerinde bekletilmiş ve saat 15.00'te hayatını kaybeden diğer 30 vatandaşımızı Uludere Devlet Hastanesine nakletmeye başlamışlardır.'' Açıklamada, saat 17.30 itibarıyla Uludere Devlet Hastanesine nakil işlemlerinin tamamlandığı, olayla ilgili tüm görüşmelerin de sistemde kayıtlı olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24