Sağlık Bakanlığı'ndan HIV pozitif kadının doğumuna girilmemesine ilişkin açıklama

Dicle Üniversitesi'ne bağlı hastanede HIV pozitif kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" dendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan haberleri Bakanlığın yakından takip ettiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'muzun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacaktır. Ancak Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir. Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır.Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."