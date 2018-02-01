Sağlık Bakanlığı'ndan genelge: Klinik hastaların bakımı acilde yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeyle acil servislerde düzen değişecek. Öncelikle klinik hastaların bakımı acillerden yapılmayacak, acil servislerde mesai kaydırma veya vardiya polikliniği uygulaması yapılacak, kısa müşahedeler iki saati geçmeyecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluğun ve sorunların çözümü için genelge yayınladı. Buna göre, yoğun bakımlarda yatak sorunun çözümü için ara bakım üniteleri oluşturulacak. Acillerde Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması yapılacak, kısa müşahedeler iki saati geçmeyecek şekilde planlanacak. Klinik hastaları acillerde bakılmayacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, imzasıyla yayınlanan genelgede, özellikle acil servisleri dolup taşan 63 hastanenin düzenlemeleri daha hızlı yapması istedi. Genelgede şu ayrıntılarda yer verildi:

Yeni poliklinik açılacak

* Hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde ‘Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması’ yapılacak.

* Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli ile etkin triaj yapılarak, sarı alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil servis yeşil alanında muayene olması gerekenlere ‘Yeşil Alan 1’ kodu verilerek, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak.

* Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji branşları ile birlikte, hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla, ‘Yeşil Alan 2’ kodu ile poliklinik açılacak.

* Sarı alan muayene ve kısa müşahedeleri iki saati geçmeyecek şekilde planlanacak. İki saatten fazla acil gözlem veya takip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisi sağlanacak. Acil servislerde uzun yatışlar ve klinik hasta takipleri engellenecek.

* Acil serviste hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda Merkezi Yatış Otomasyonları üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisi kısıtlanacak.

* Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçleri hızlandırılacak. Mümkün ise Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılacak.

* Gerektiğinde hastane idaresinin acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yatakları ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürülecek.

* Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçları bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenecek. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için postop ara bakım üniteleri düzenlenecek.

Bekleme süresi günlük bakanlığa bildirilecek

GENELGEYE göre acil servislerde konsültasyonlar çabuklaştırılacak, hekim kaynağı yeterli olan klinikler günlük iş akışları içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirecek. Acil servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanlar en fazla 30 dakika içinde yaptırılacak. İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkanları genişletilerek acil hastalara araç park olanakları ve kolaylıkları sağlanacak. Düzenlemelerin ivedilikle yapılarak yeşil, sarı, kırmızı ve mesai kaydırma poliklinikleri günlük hasta sayısı ve ortalama bekleme sürelerinin Bakanlık tarafından tam ve zamanında takibinin yapılabilmesini teminen il sağlık müdürlüklerine veriler günlük gönderilecek. İlgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yöneticileri uygulamaları yerinde bizzat takip edecek.