Sağlık Bakanlığı'ndan 'döner sermaye' düzenlemesi: Nitelikli hekimlerin maaşı 200 bin TL'ye çıkabilir

Sağlık Bakanlığı’nın devlet hastanelerinde çalışan doktorlara döner sermayeden ödenen ek ücretin tavan sınırını kaldıracağı öne sürüldü. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde devlet hastanelerinde üst nitelikli operasyonları yapan doktorlar aylık 200 bin TL'ye kadar maaş alabilecek.

Düzenlemeyle devletten özele iyi hekim transferlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hekimlere yönelik saldırılara karşı önlem alınırken ücret ve özlük haklarında da düzenleme yapılacağını söyledi.

200 bin TL'ye kadar maaş

Sabah'ta yer alan habere göre düzenleme kanser cerrahisi, organ nakli, beyin cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi gibi özellikli tedavileri veren doktorlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak.

Düzenlemeyle devlet hastanelerinde görev yapan nitelikli hekimlerin 200 bin TL'ye kadar maaş almasına imkân sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı ifade edilen düzenlemeyi Maliye Bakanlığı'nın da onayladığı belirtildi.