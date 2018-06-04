Sağlık Bakanlığı'ndan Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, dün rahatsızlanması üzerine yeniden Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmandığı belirtilen açıklamada Baykal'ın bilincinin açık ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, dün durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal, Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi'nde tedavisi sürerken, 3 Haziran 2018 Pazar günü durumunda gözlemlenen değişiklik üzerine kontrol ve yeniden değerlendirilmek üzere Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmiştir. Çekilen MR ve CT sonuçları ile yapılan tetkikler neticesinde, durumunda herhangi bir ek patoloji saptanmamıştır. Yakın gözlem amacıyla palyatif servise yatışı yapılmış olup tedavisi devam etmektedir. Sayın Baykal'ın bilinci şu an açık, genel sağlık durumu iyidir."

Ne olmuştu?

16 Ekim 2017'de beyin ödemi teşhisiyle Ankara'da hastaneye kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlenmişti. Yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün süren Baykal, 75 gün süreyle de Almanya'da tedavi görmüştü. Burada yanlış tedavi uygulandığı iddiasının ardından Baykal, tekrardan Türkiye'ye getirilmişti.