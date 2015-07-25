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Sağlık Bakanlığı'ndan PKK'nın 112 görevlilerine yaptığı eyleme kınama

'Hiçbir ayrım gözetmeden kendisini vatandaşımızın sağlığına adayan çalışanlarımıza yapılan böylesi saldırının bir daha yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz'

25 Temmuz 2015 21:00

Sağlık Bakanlığı, Erzurum'un Tekman İlçesi'nde ambulansla göreve giden 112 sağlık ekibinin PKK'lılarca kaçırılmasını kınayan bir açıklama yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında hamile bir vatandaşa acil müdahale için giden ekibe düzenlenen saldırının, terör örgütünün insani değerlerden ne kadar uzaklaştığının kanıtı niteliğinde olduğu belirtilerek "24 Temmuz 2015 tarihinde, Erzurum'un Tekman ilçesinde, bir ihbar üzerine ambulansla göreve giden 112 sağlık ekibimizin bir grup terörist tarafından kaçırılmasını şiddetle kınıyoruz. Tek amaçları insanımızın sağlığını daha ileriye taşımak ve halka hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımızın böylesi bir olayla karşı karşıya kalması kabul edilemez bir durumdur. Hamile bir vatandaşımıza acil müdahale için giden ekibimize yapılan bu eylem ayrıca terör örgütünün insani değerlerden ne kadar uzaklaştığının da kanıtı niteliğindedir. Hiçbir ayrım gözetmeden kendisini vatandaşımızın sağlığına adayan çalışanlarımıza yapılan böylesi saldırının bir daha yaşanmaması için gereken tedbirleri alıyoruz. İnançlarımızla kültürümüzle, insani ve mesleki değerlerimizle bağdaşmayan bu olayı gerçekleştirenlere karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor, yaşananları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz"

 

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