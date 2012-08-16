Sağlık Bakanlığı'ndan yasaklı 15 su firmasına üretim izni!

Sağlık Bakanlığı daha önce dolum tesisinde problem olduğu tespit edilen 20 su markasının 15'ine tekrar üretim izni verildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temmuz ayında yapılan denetimler sonucu dolum tesisinde uygunsuzluk belirlenen ve geçici olarak üretimleri durdurulan su firmalarından bazılarına yeniden üretim izni verdiği belirtildi.

Denetimlerde uygunsuzluk belirlenen firmalardan, eksiklerini giderdiği ve mevzuata uygun hale getirdiğini bildirenlerden tekrar numune alınarak yeni bir inceleme yapıldığı ve bazı firmalara tekrar üretim izni verildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, dolum tesisindeki eksikliklerini tamamlayan Erpınar Su, Alps Su, Kervansaray, Yalı Su, Karlık Madran, Alka Madran, İvrizsu, Beysu, EDK Lara, Hünkar, Buzdağı, Kardelen, İdeal, Bahçeayran ve Revan markalarına tekrar damacana su üretimi izni verildi.

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, dolum tesislerindeki eksikliklerini tamamlayamayan firmaların Gençsu, Hazar Vox Nida, Esensu Özayran ve Buzada olduğu ifade edildi. Kabalak firmasıyla ilgili analizlerin ise devam ettiği kaydedildi.