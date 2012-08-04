Sağlık Bakanlığı uygunsuz bulunan 114 su satış noktasını açıkladı

Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarda yapılan incelemenin ardından damacana suda uygunsuz bulunan 15 markanın ismini dün öğle saatlerinde kamuoyuna açıklamıştı. Dün gece de satış noktalarında sorun tespit edilen 114 ürün açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesindeki duyuruda şu açıklamaya yer verildi:



Dolum tesislerinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediği halde tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçteki uygunsuz şartlar sebebiyle olumsuzlukların görüldüğü 19 litrelik damacana su satış noktaları aşağıda verilmektedir. Ancak satış noktalarındaki inceleme sonuçlarından hareketle, ilgili firmaların piyasadaki tüm damacana ürünlerinin uygunsuz olduğu anlamı çıkarılmamalıdır. (Temmuz 2012 denetim sonuçları)