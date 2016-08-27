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Sağlık Bakanlığı: Tüm askeri sağlık kuruluşları, bakanlığımıza bağlanmıştır

Askeri hastanelerin bakanlığa bağlanması birçok kesimden tepki toplamıştı

27 Ağustos 2016 00:51

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askeri hastanelerin sivilleştiği, 26 ilde 32 hastaneyle bir rehabilitasyon ve bakım merkezi başkanlığının, Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Sağlık kuruluşlarının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı olacağı  belirtilen açıklamada, bakanlık tarafından işletilecek hastanelerin, yeni dönemde  daha güçlü hale getirilmiş bir kadroyla gazilere, şehit yakınlarına, askeri  personele ve vatandaşlara aynı kalitede hizmet vermeyi sürdüreceği iddia edildi.

Hakkaniyetli ve kaliteli sağlık hizmetinin daha erişilebilir nitelik  kazanacağını öne sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:

 "Askeri birlik ya da kıtalardaki stratejik ve kritik sağlık hizmetleri  yine silahlı kuvvetler sağlık personelince verilmeye devam edecektir. Hizmetlerin  sona erdirilmesi ya da aksatılması söz konusu olmayacaktır. Hizmetler  güçlendirilmiş şekilde verilmeye devam edecektir.  Bu bağlanma öncesinde de  askeri hastanelerimizle sivil hastanelerimiz birçok iş birliği  gerçekleştirmiştir. Uygulama ülkenin daha güçlü bir ordu ve sağlık hizmetine  kavuşmasına imkan tanıyacaktır.  Bakanlığımıza bağlanan askeri hastaneler, FETÖ  davası sebebiyle devir alınan hastaneler ile karıştırılmamalı ve bir tutulmamalıdır. Tüm askeri sağlık kuruluşları, bugün saat 17.00'de ülke genelinde  eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır."

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