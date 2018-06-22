Sağlık Bakanlığı tedavisi için Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi

İSTANBUL, (DHA) SAĞLIK Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda sivrisinek ısırığı sonucu, yaşadığı Tayland\'da rahatsızlanan ve sosyal medyaya yüklediği video ile hastalığı gündeme gelen oyuncu Leyla Bilginel\'in Türkiye\'den gönderilen bir ekibin refakatinde İstanbul\'a getirildiğini açıkladı.

Bilginel, İstanbul 112 Acil Sağlık Ekiplerinden Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Uzmanı Ahmet Dörtok\'un refakatinde, tarifeli uçak ile bugün 12:30 itibariyle Samatya\'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geldi.

Hastanede tedavi altına alınan Bilginel daha önce sosyal medya uygulaması Instagram\'dan Dang Humması nedeniyle yaşam savaşı verdiğini açıklamıştı. Daha önce yayınlanan videoda konuşan 40 yaşındaki oyuncu \"Benim için dua edin\" başlığıyla paylaştığı videoda \"5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum. Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Ölümcül. Bir sivrisinek insanın hayatını alt üst edebiliyor\" demişti.

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