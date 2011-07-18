-SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatı hizmet birimleri için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere noter tarafından yapılacak kurayla sözleşmeli 723 diş tabibi ve 190 eczacı alacak. Kura, 11 Ağustos 2011 tarihinde (yeri ve saati daha sonra duyurulacak) noter tarafından gerçekleştirilecek ve sonucu aynı gün ''http://personel.saglik.gov.tr'' internet adresinde ilan edilecek. Başvurular, 22 Temmuz 2011 tarihinde saat 17.30'a kadar internet ortamında, http//personel.saglik.gov.tr internet sayfasındaki Personel Bilgi Sistemi (PBS) bölümünden yapılacak. Kuraya başvuran adaylar başvuru formunu, 1 Ağustos 2011 tarihinde saat 18.00'den önce Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğüne verecekler. Diş tabibi adaylarının, ağız, diş ve çene cerrahisi, ağız diş ve çene radyolojisi, çocuk diş hekimliği, endodonti, ordodonti, periodontoloji, protetik diş tedavisi, restoratif diş tedavisi pozisyonları için ilgili alanda doktora veya uzmanlık eğitimi almış olmaları şartı aranacak. -YAZILIMI GELİŞTİRME VE UZMANI DANIŞMANI ALINACAK- Bu arada Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşümü ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (SDSGRP) kapsamında, Strateji Geliştirme Başkanlığında istihdam edilmek üzere 1 yazılımı geliştirme uzmanı danışmanı (stratejik plan) alımında bulunacak. Özgeçmişlerin teslimi için son başvurular, 29 Temmuz 2011 tarihinde saat 18.00'e kadar yapılacak. Adaylar, detaylı bilgiyi ''www.sgb.saglik.gov.tr.'' ve ''www.saglik.gov.tr'' internet adresinden temin edebilecekler.