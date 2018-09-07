Sağlık Bakanlığı: Şarbon hastalığı kontrol altında

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Ankara, İstanbul ve Sivas'ta görülen şarbon hastalığına ilişkin "Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten, proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında" açıklamasını yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Şanlıurfa'da, şarbon hastalığını ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Sağlık Bakanlığı olarak iddiaları yakından takip ediyoruz. Bakanımızın gayet net açıklamaları var. Bazı vatandaşlarımızı ihtiyati tedbir olarak sağlık tesislerimize çağırıp müdahalede bulunuyoruz. Herhangi panik yapılacak bir durum yok, 'etten proteinden uzak durun' denilecek bir durum yok. Her şey kontrol altında. Bakanlık olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda gıda ve sağlık tarafı üzerinde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" dedi.