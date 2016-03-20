Sağlık Bakanlığı: Saldırıda yaralanan 4'ü ağır 12 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, dün İstiklal Caddesi’ni kana bulayan canlı bomba teröründe yaralananlardan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 12 kişinin tedavisine devam edildiğini açıkladı.
İstiklal Caddesi’nde dün saat 10:55’te gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında, üçü İsrail, biri İran vatandaşı dört kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda yedisi ağır, 39 kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı IŞİD militanı 24 yaşındaki Mehmet Öztürk'ün gerçekleştirdiği babasından alınan DNA örneği ile kesinleşti. Öztürk'ün babası ve kardeşi Gaziantep'te gözaltına alındı.