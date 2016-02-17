Sağlık Bakanı: Olay yerinde 20-21, hastanelerde 3 vefat var; inşallah daha fazla artmaz

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara'da TSK mensuplarını hedef alan saldırıyla ilgili olarak "Olay yerinde 20-21, hastanelerde 3 vefat var, inşallah daha fazla artmaz" dedi.

Müezzinoğlu Ankara'daki saldırıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Tabii ilk andan itibaren her türlü dinamikleri devreye sokabilen bir yapımız var ama ne yazık ki terör eylemi acımasızca büyük oranda TSK’nın servis otobüslerini hedef alan, bir servis otobüsündeki silahlı görevlileirn büyük oranda etkilendiği diğer araçtaki görevlilerin de yaralıların hastaneye geldiği süreci görüyoruz.

Büyük oranda ikinci araçta olan yaralılarımızı cam kırılmalarına bağlı hafif diyebileceğimiz, bir tanesinde kırıklar olan operasyona alınacak, ciddi bir vaka. Güven hastanemize ilk andan itibaren 10 yaralımız geliyor.,

3 vefatımız var hastanede. Mekanları cennet olsun. Devletimizin başı sağolsun. Olay yeriyle ilgili benim size net rakam verebilmem zor. İçişleri Bakanlığımız ve savcılık bilgi verecek. 61 yaralımız var 14 hastanede. Olay yerinde 20-21, hastanelerde 3 vefat var, inşallah sayının bundan daha fazla olmamasını temenni ediyoruz.

Saldırının nasıl gerçekleştiğini valimiz ve bakanımız açıklayacaktır.

Acillerimizde bir sıkıntı yaşamamak için söylüyorum, kan ihtiyacımız yok. Acil kan ihtiyacı söz konusu değil. Aksatmamak için bunu ifade edeyim.

Şu anda burada 3 hastamız var, operasyonları ciddi ama inşallah hayati tehlike olmadan sağlıklı bir şekilde sevgiklerine teslim edeceğiz.

Arkadaşlar tamamen Adalet ve İçişleri Bakanlığının vereceği bilgilerdir."