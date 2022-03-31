Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 28 kişilik temizlik işçisi kadrosuna 9 bin 625 kişi başvurdu

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne alınacak 28 temizlik işçisi için 9 bin 625 kişi başvurdu.

28 kişinin alınacağı işe kontenjanın 350 kat fazla başvurunun yapıldığı işin sonuçları ise noter huzurunda 6 Nisan'da çekilecek kura ile belirlenecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, şöyle konuştu:

"TÜİK’in verdiği işsizlik oranının geçerli olmadığının açık göstergesi"

“Bu başvurular aslında TÜİK’in verdiği işsizlik oranının geçerli olmadığını aslında işsizlik oranının çok çok üzerinde olduğunu, vatandaşlarımızın iş bulmakta ve hayatlarını devam ettirmekte çok büyük zorluklar yaşadığının, ayrıca tek adam rejiminin ülkeyi felakete sürüklediğinin açık göstergesidir.

Ustalık dönemlerinin çok iyi olacağını iddia edenlerin aksine, çıraklık dönemlerindeki zamanları aranır hale geldik. Daha fazla felaketler yaşamamak için derhal erken seçime gidilip, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek gerekiyor.”