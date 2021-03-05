Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: Sağlık çalışanlarının istifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı 81 ilin sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede, sağlık çalışanlarının istifa ve görevden çekilme taleplerinin kabul edilmeyeceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın genelgesinde, Mart 2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı, normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge şu şekilde:

“COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2 Haziran 2020'deki genel yazıları uyarınca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

Her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebinde bulunan personelin talepleri kabul edilmeyecek.

Personelin talebi halinde, 27 Kasım 2020'deki genel yazımız ile durdurulan, eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan kaynaklı atamalara müsaade edilecek.

27 Ağustos 2020 tarihli 'esnek çalışma' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel, 2 Mart 2021'de tam zamanlı olarak mesailerine devam edecek. Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenmesi halinde mesai konusunda bu saatlere riayet edilecek.

Bakanlığımız uhdesinde görev yapmakta iken başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele, muvafakat verilmesi uygulamasına müsaade edilecek. İstanbul'a yönelik 6 Nisan 2020'deki 'personel hareketleri' konulu genel yazımız yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin, mezkur izinlerinin sonlandırıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirlerine yetki verilmiş olup, bu kapsamda izin kullanan personele mücbir sebepler dışında ikamet ettikleri il dışına çıkmamaları bildirilecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlığımızca zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işlemlerinin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacak.”

TIKLAYIN | 2 ayda 5 istifa dilekçesi reddedilen doktor: Depremde enkaz altında kalmış kişiler gibiyiz