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Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs raporu: 20 bin hasta 15 yaş altı

02 Ekim 2020 08:27

Sağlık Bakanlığı’nın 21-27 Eylül tarihlerini içeren Covid-19 raporuna göre, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaş altı çocukların sayısı 12’den 14’e yükseldi. 25-49 yaş arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 397’den 482’ye çıktı. Tüm hastaların yüzde 6.5’i yani 20 bin 539’u 15 yaş ve altı çocuklardan oluştu.

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