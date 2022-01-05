Sağlık Bakanlığı'ndan aile hekimlerine yönelik sözleşme yenileme kararı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Kemal Noyan, geçen yıl uygulamaya konulan ve aile hekimlerine cezalar öngören yönetmelik nedeniyle pek çok aile hekiminin sözleşmesinin yılın başında yenilenmediğini belirterek “Bakanlıkla görüşmeler sonucu sözleşmeler yenilenmeye başladı” dedi.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelikte, aile hekimlerine görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapmaları durumunda ceza verileceği gibi maddeler yer almıştı. Yönetmeliği “ceza yönetmeliği” olarak tanımlayan aile hekimleri, yeni yıla işsiz kalma korkusuyla girmişti.

'Maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmekte'

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan AHEF Başkanı Dr. Noyan, geçen hafta Sağlık Bakanlığı’yla sözleşmeleri yenilenmeyen hekimlerle ilgili görüştüklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın geri adım attığını dile getirerek şunları söyledi: “Yönetmelikte beş ihtar neticesinde sözleşme yenilememe yetkisini idareye veren mevzuat gereği birçok aile hekiminin sözleşmesi yenilenmemişti. Görüşmeler neticesinde bu arkadaşlarımızla yeniden sözleşmeleri imzalandı. Ama modern bir aile hekimliği yaklaşımına göre yönetmeliğin maddelerinin düzenlenmesi önem arz etmektedir.”

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