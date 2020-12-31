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Sağlık Bakanlığı'ndan 2020 videosu: "2021 tüm dünyada bizim teklifimizle 'Sağlık Çalışanları Yılı' kabul edildi; unutmayın"

31 Aralık 2020 22:03

Sağlık Bakanlığı, 2020 yılında sağlık alanında yapılan çalışmalar ve yatırımları içeren video hazırladı. Bakan Fahrettin Koca, videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye ile birlikte tüm dünyanın Koronavirüs salgını ile mücadele ettiği 2020 yılına ilişkin özel video hazırladı.

 

Videoda, sağlık alanında bakanlığın yaptığı hizmetler, çalışmalar ve yatırımlar yer aldı. Bakan Fahrettin Koca'nın ziyaretleri ve açıklamalarından da kesitlere yer verildi.

Bakan Koca videoyu, "Koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılı verdi. Ancak O, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle 'Sağlık Çalışanları Yılı' kabul edildi. Unutmayın! Her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.

 

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