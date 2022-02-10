Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulans kaskosuz çalışıyor iddiası

Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın kasko ihale süreci ekonomik sıkıntılardan dolayı başlatılamadı. Bakanlık çalışanlara “Daha dikkatli olun” uyarısı yaptı.

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı’na ait 5 bin 258 ambulansın 1.5 aydır kaskosuz olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. Kaskosuz ambulanslara binen sağlık çalışanları tedirginlik yaşarken il sağlık müdürlükleri ise ambulans kullananlara “Araçlar kaskosuz, daha dikkatli olun” diyerek sözlü uyarıda bulundu.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberindeki iddiaya göre, 2020 yılında 19 milyon, 2021 yılında ise 44 milyon lira kasko bedeli ödeyen Sağlık Bakanlığı, ekonomik krizden dolayı 2022 yılı için ihale sürecini başlatmadı. Şu an Türkiye genelinde bulunan ambulansların hepsi kaskosuz olarak trafikte. Herhangi bir kaza ve ölüm sonrası masraflar, tedavi giderleri ile sürücü ve hasta tazminatları devletin cebinden çıkacak.

1.5 aydır kaskosuz

Bakanlığa bağlı Acil Hizmetler Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlükleri aracılığıyla şoförlere “Dikkatli olun, araçlar kaskosuz” dedi.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise kasko yapılmamasını skandal olarak değerlendirdi. Doğruyol, “Aldığımız bilgiler, ihaleyi alan firmanın geri çekildiği yönünde. 1.5 ay geçmesine rağmen neden yeni ihaleye çıkılmadı? Sağlık çalışanlarının yanı sıra trafikte dolaşan herkes güvencesiz. Acilen sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı” diye konuştu.