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Sağlık Bakanlığı, mutlaka grip aşısı olması gereken grupları açıkladı

03 Eylül 2020 08:31

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden grip aşısını öncelikli olarak kimlerin yaptırması gerektiğine ilişkin bir bilgilendirme yayımladı.

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