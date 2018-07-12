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Sağlık Bakanlığı, Mustafa Sandal'ın klibindeki hemşire sahnesi için RTÜK'e başvurdu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada hemşire figürünün 'tartışmalara yol açabilecek nitelikte' olduğu belirtildi

12 Temmuz 2018 19:16

Sağlık Bakanlığı, şarkıcı Mustafa Sandal'ın seslendirdiği 'Reset' isimli şarkının klibinde yer alan hemşire sahnesinin 'uygun olmadığı' gerekçesiyle RTÜK'e inceleme talebinde bulundu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada yayımlanan söz konusu klipte gösterilen hemşire figürünün 'tartışmalara yol açabilecek nitelikte' olduğu belirtildi.

Klipteki ilgili sahneler için inceleme başlatılmasına ilişkin talebin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) iletildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "RTÜK'e gönderilen resmi yazıda, klipteki görüntülerde yer alan hemşire temsilinin kıyafet, hal ve davranışları mesleğin saygınlığını ve itibarını zedeleyici nitelikte olup, toplumda sağlık çalışanlarına karşı yanlış bir kanı oluşmasına sebebiyet verebileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan inceleme talebi metninde, klipte sağlık çalışanlarına yönelik olumsuz içerikler hakkında insan onurunun, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın aktif bir çalışma tarzı yürüteceği de ifade edildi.

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