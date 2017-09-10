"Sağlık Bakanlığı, Menzil tarikatından temizleniyor"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, doktor olmayanların hastane yönetimine atanmasına imkan veren 6 yıllık uygulamayı kaldırdığını belirterek "Bu düzenlemeyle önemli görevlere atanan 'Menzilciler'in ayıklanması hedefleniyor" dedi.

Öztürk'ün Sözcü'nün bugünkü (10 Eylül 2017) nüshasında yayımlanan haberi şöyle:

2011 yılında “reform” adı altında sağlık sisteminde, muhalefetin ve Tabipler Birliği'nin karşı çıkmasına rağmen köklü değişiklik yapan hükümet, 6 yıl aradan sonra yeniden eski sisteme döndü. Doktor olmayanların da hastanelerde yöneticiliğe getirilmesine olanak sağlayan sistemle, Menzil tarikatına mensup olduğu öne sürülen kişiler önemli makam-mevkilere getirildi. Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hem yeni düzenlemeyle, hem de bakanlığı “Menzilci”lerden kurtarmak için yeni bir yapılanma başlattı.

Sistem kökten değişti

Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı'ndan alınmasından sonra, yeni Bakan Ahmet Demircan, 6 yıldır uygulanan sistemi kökten değiştirdi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Kurumu kaldırıldı, bunlar 2011 yılından önce olduğu gibi yeniden genel müdürlüğe dönüştürüldü. Kadroları iptal edilen kurumların üst düzey yöneticileri ile il/ilçe sağlık müdürlerinin de görev süreleri sona erdirildi. Yeni yapılanma çerçevesinde sağlık hizmetleri il/ ilçe sağlık müdürleri tarafından verilecek, İldeki sağlık hizmetlerinden il sağlık müdürleri sorumlu olacak. İl/ilçe sağlık müdürlükleri bu amaçla (başkanlık/başkan yardımcılığı yardımcılığı şeklinde) yeniden yapılandırılacak. İl/ilçe müdürlüğü, başkan/başkan yardımcılığı, başhekim gibi görevlere sözleşmeli personel atanacak. Bu amaçla 9.831 adet kadro verildi. Oluşturulan Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve illerde genel sekreterliklere sözleşmeli personel atandı. Devlet hastaneleri genel sekreterliklere bağlandı, birinci basamak sağlık hizmleti Halk Sağlığı Kurumu'na bırakıldı. 112 Acil Ambulans görevi de il sağlık müdürlüklerine devredildi. Hastanelere hem başhekim, hem de yönetici atamasıyla da “sen yetkilisin, ben yetkiliyim” kavgaları da eksik olmadı.

Bakan Demircan kararlı

Sağlık Bakanlığı'nca yıllardır “Menzil tarikatına” bağlı kişilerin önemli görevlere getirildiğini belirten Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yapılan köklü değişikliğin altında bu grupların ayıklanmasının da yattığını söylediler. Personel atama ve yer değiştirmelerinde etkili olan Sağlık Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü de değiştirildi, bu göreve Dr. Mehmet Akgül getirildi.

FETÖ'cülerin geçmişte etkili olamadığı Sağlık Bakanlığı'nın Menzil tarikatının yönetiminden kurtarılması için Sağlık Bakanı Demircan'ın kararlı olduğu bildirildi. Hastanelerin de baştabipler tarafından yönetileceği belirtildi.