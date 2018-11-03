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Sağlık Bakanlığı: Meme kanserinde 1 ayda 2 bin erken teşhis konuldu

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldığını duyurdu

03 Kasım 2018 14:15

Müge YARIMBATMAN, ANKARA (DHA) - Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı kapsamında ülke çapında 100 bin kadına meme kanseri taraması yapıldığını duyurdu. Açıklamada Ekim ayı boyunca 81 ilde eğitim programları, paneller, konferanslar, yarışmalar ve yürüyüşler gibi çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

\"MEME KANSERİNDE 1 AYDA 2 BİN ERKEN TEŞHİS\"

Yapılan açıklamaya göre farkındalık ayı kapsamındaki etkinliklerle meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma ve erken tanı konularında bilgilendirilerek taramalara yönlendirilen kadınların farkındalık düzeyinin artırılması amaçlandı.

Bakanlık açıklamasında, 1 ayda 2 bin kişiye erken evrede teşhis konulduğu vurgulandı. Ayrıca meme, rahim ağzı, kalın bağırsak kanserlerine yönelik taramaların, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri\'nde yıl boyunca vatandaşlara ücretsiz verileceği belirtildi.

\"KORKMA, FARKINDA OL, GEÇ KALMA\"

Açıklamada Sağlık Bakanlığınca düzenlenen etkinliklerde farkındalık düzeyini artırmak için; “Korkma, Farkında Ol, Geç Kalma”, “Meme Kanserini Birlikte Göğüslüyoruz”, “Meme Kanserine Dur Deyin! Hayatı Ertelemeyin”,  “Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider”, “Bana Olmaz Dememeli”, “Kendini önemse, Hayatı Erteleme”, “Meme taramanı yaptır. Erken teşhisle hayatta kalma şansını artır” gibi dikkat çekici sloganların kullanıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2017 yılında 7 milyon kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldığı ve Toplum Tabanlı Ulusal Kanser Tarama Programlarıyla tarama sonucunda kanser şüphesi olan kişilerin, ileri tetkik ve tedavi için üst düzey sağlık merkezlerine yönlendirildiği duyuruldu.

 

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