Sağlık Bakanlığı 'korkuttu'

Sağlık Bakanlığı’nın sağlık ocaklarına gönderdiği bilgi notunda sıraladığı ‘olası yan etkiler’ listesi korkuttu. Nadir de olsa görülebilecek etkiler arasında ciddi alerjik reaksiyonlar, yüz felci, beyin sinir hücrelerinin iltihabına da işaret edildi.



Milliyet gazetesinden günel Cantak'ın haberine göre Sağlık Bakanlığı tarafından pandemik grip aşısının uygulandığı sağlık ocaklarına gönderilen bilgilendirme notunda belirtilen yan etkiler ürkütüyor. Sağlık ocaklarına gönderilen, “Pandemik A (H1N1) 2009 grip aşısı için aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemi konusunda bilgi notu” isimli belgede, aşının ateş, mide bulantısı, baş ağrısı gibi geçici yan etkilerinin yanı sıra çok nadir de olsa ortaya çıkabilecek ciddi alerjik reaksiyonlar, yüz felci, beyin sinir hücrelerinin iltihabı gibi pek çok yan etkiye de dikkat çekildi. Bilgi notunda “Pandemik aşı uygulaması sonrasında sıklıkla hafif, oldukça nadir olarak da ciddi istenmeyen etkiler gözlenebilir” denildi.



Ortaya çıkabilecek yaygın durumların yüzde 1 ile 10 arasında değiştiği, genellikle aşıdan hemen sonra görülebileceği ve 1-2 gün içinde tedavi gerektirmeksizin kaybolabileceği belirtildi. Bu durumlar şöyle sıralandı: Aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet ya da şişlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, ateş, mide bulantısı, terleme artışı, üşüme-titreme, kasık, koltuk altı ve boyun lenf bezlerinde şişlik.”



Bu etkilere dikkat



Aşıdan sonra ortaya çıkabilecek çok nadir durumlar başlıklı bölümde ise solunum yetmezliği, sinir iltihabı gibi çok ciddi yan etkilere işaret edilerek, bu tür yan etkiler görüldüğü takdirde hemen sağlık merkezine bildirilmesi isteniliyor. 14 yan etki şöyle sıralanıyor:



- Ciddi alerjik reaksiyon.

- Bir ya da birkaç sinirde ağrı, sinir iltihabı.

- Trombositopeni (Beyin ve sindirim sistemi dahil olmak üzere yaygın veya ciddi kanama).

- Nefrit (Böbreklerin çalışmasında görülen bir bozukluktan kaynaklanır ve idrara protein karışır).

- Vaskulit (Damarların lokal olarak tıkanmasına neden olarak ilgili organın fonksiyon kaybına yol açar).

- Konvülsiyon (Genellikle bilinç kaybı ve istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılmalarla karakterize ani bir atak).

- Ensefalit (Beyin iltihabı).

- Guillain-Barre Sendromu (Çevresel sinir sisteminin edinilmiş bir bağışıklık kökenli yangısal bozukluğu).

- Bell Paralizi (Yüz siniri felci).

- Demiyelinizasyon (Sinir liflerinin etrafını saran özel tabakanın kaybı).

- Okulorespiratuvar Sendromu (Solunum yetmezliği)