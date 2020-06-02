Kamu kurumlarında çalışan hamilelere yönelik idari izin düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi. Sağlık Bakanlığı tarafından resmi yazı tüm kamu kurum kuruluşlarına ve 81 il valiliğine gönderildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Yazıda, "Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) istihdam şekline bakılmaksızın görev yapan hamile personelin, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılması Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.