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Sağlık Bakanlığı ertesi gün hapı kullananları fişliyor mu?

Sağlık Bakanlığı'nın, cinsel ilişkinin hemen sonrasında gebe kalmamak için kullanılan 'ertesi gün hapları' için harekete geçtiği öne sürüldü

29 Haziran 2012 14:21

Sağlık Bakanlığı’nın ertesi gün haplarıyla ilgili, eczaneler ve ecza depoları aracılığıyla kullanım sayısını ve kimler tarafından kullanıldığını belirleme kararı aldığı iddia edildi. 

Sevil Arınan'ın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Öztürk, bakanlık olarak ertesi gün haplarıyla ilgili çalışma başlattıklarını doğruladı. Doğum kontrol yöntemlerini özellikle aile hekimleri aracılığıyla uyguladıklarını kaydeden Öztürk, “Bakanlık olarak amacımız tamamen kullanımı yaygınlaştırmak. Şu an maliyet analizini çıkarmaya çalışıyoruz. Sonrasında personeli eğiteceğiz, aile sağlık çalışanları aracılığıyla hapları dağıtacağız. Bunu tespit etmenin de bir sakıncası yok. Bakanımız Recep Akdağ da bu yeni uygulamamızı uygun gördü” görüşünü dile getirdi.

 

Ertesi gün hapı nedir?

 

En pratik doğum kontrol çözümleri arasında yer alan hap, ilişkiden sonraki 72 saat içinde kadın tarafından kullanılıyor. Spermlerin aktifliğini engelleyip döllenen yumurtanın kanama yolu ile atılmasını sağlayan hapların içeriğinde ise progesteron ve östrojen hormonları bulunuyor.

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