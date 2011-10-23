-Sağlık Bakanlığı ekip gönderiyor ERZİNCAN (A.A) - 23.10.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'da meydana gelen depremle ilgili, ''Biz bölgeye süratle sağlıkla ilgili güçlerimizi intikal ettiriyoruz'' dedi. Akdağ, AK Parti Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Erzincan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Van'da meydana gelen depremi Erzincan'a gelirken duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Genel müdürümüzle ve Beşir Atalay ile görüştüm. Bizim acil ambulans uçaklarından biri Ankara'dan havalanmak üzere. Yanında uzman arkadaşlarımızla birlikte Erzincan'a gelecek, ben de havaalanında hazır olacağım. Van'a intikal edeceğim. Ne kadar hasar var, durum nedir şu anda bende de sağlam bir bilgi yok. Zaten bu bilgileri bizim Başbakanlık Kriz Merkezi bildirir. Beşir Atalay bakanımız da şimdi süratle Van'a hareket edecek. Biz Sağlık Bakanlığı açısından olaya baktığımızda bölgedeki helikopterlerimizi süratle oraya hareket ettiriyoruz. Beni götürecek ambulans uçakla birlikte başka bir ambulans uçak daha hareket edecek. Çevre illerden de ulusal, tıbbi kurtarma ekiplerimiz Van'a doğru hareket etmiş durumdalar. Helikopterle biliyorsunuz gece uçuşu yapamıyor. Gündüz yapabileceği kadar hizmet edecek onun dışında karayoluyla gerekirse nakilleri yapacak. Biz bölgeye süratle sağlıkla ilgili güçlerimizi intikal ettiriyoruz. Ama nedir durumun büyüklüğü bizim de şu anda net bir haberimiz yok.'' Bir basın mensubunun Erciş belediye başkanının ilçede hastanelerin yetersiz kaldığıyla ilgili bir açıklamasının olduğunu belirtmesi üzerine Bakan Akdağ, ''Bu gibi durumlara biz hazırlıklıyız tabii ki. Erciş buna yeterli olamaz. Bir deprem varsa oradan yaralılar başka yerlere nakledilecek. Şimdi süratle bunun hazırlığı içerisindeyiz'' dedi.