Sağlık Bakanlığı duyurdu: 5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz Sinovac aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı" duyurusu yapıldı.

Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısının Türkiye'ye teslim edildiğini belirten Sağlık Bakanlığı, yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye'ye ulaşmış olduğunu ve aşıların incelemelerinin ardından kullanıma sunulacağını açıkladı.