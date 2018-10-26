Sağlık Bakanlığı çalışanlarına yönelik FETÖ operasyonu:30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk yapılan operasyonlarla şüphelilerden 20\'si yakalandı.

Daha öncede gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleri ve dijital incelemelerde silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonlarda şüphelilerden 20\'si gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 20 kişiden 3\'ünün özel hastanelerde çalıştığı, 17\'sinin ise çalıştıkları kamu kurumlarından daha önce ihraç edildikleri tespit edildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)