Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerine uygulanan puan cetvelini yeniden düzenledi

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğinde ödeme ve sözleşme konularında düzenlemeye gitti. Aile hekimliğinde uygulanacak ihtar puan cetveli yeniden düzenlendiği yeni yönetmeliğe göre, çalışma saati ve kıyafeti, verem hastalarının takibi, aşı ve aşılama ile nöbet gibi konularda ihtar puanlarında değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlenme kapsamında, yasayla zorunlu hale getirilen aylık nöbetini mazeretsiz tutmayan aile hekimine 20 ihtar puanı verilecek, iki yıllık sözleşme döneminde 100 ihtar puanı alan aile hekiminin sözleşmesi ise feshedilecek.

Mevcut ceza puanlarında artış oldu

Düzenlemeye göre, çalışma saatleri planına uymamada 3 yerine 5, izinsiz işe gelmemede her gün için 5 yerine 10, verem (tüberküloz) hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmama veya yapılmasını sağlamama durumunda 5 yerine 10, mevzuatla verilen diğer hizmetleri yapmama halinde de 5 yerine 10 ihtar puanı verilecek. Ayrıca giyilmemesi durumunda 5 puanlık ihtar puanı verilen iş kıyafetine açıklık getirildi. Önceki düzenlemedeki "forma" ibaresi, "mesleki beyaz önlük ve forma" şeklinde değiştirildi.

Yeni düzenlemeyle daha önce ihtar puanı verilmeyen bazı durumlar da cetvele eklendi. Buna göre, yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamaya 10, miadı geçmiş aşı bulundurmaya 15, mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemeye de 20 ihtar puanı verilecek.

Ceza puanı düşürülen durumlar da var

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul edenlere ise bundan sonra 10 yerine 5 ihtar puanı verilecek. Daha önce koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevi yerine getirmeyen, gerçek dışı beyanda bulunanlara 20 ihtar puanı verilirken, yeni düzenlemeyle performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmeyenler 10 ihtar puanı alacak. Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersizliğinde ve görev esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanıldığında 5'er ihtar puanı verilmesi uygulaması da sonlandırıldı.

Aile hekimleri 2 yıllık sözleşme döneminde 100 ihtar puanı alırsa sözleşmeleri feshediliyor.