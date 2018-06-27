"Sağlık Bakanlığı 6 milyon liralık ilacı son kullanma tarihi geçtiği gerekçesiyle attı"

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 hesaplarını denetleyen Sayıştay Başkanlığı'nın hazırladığı rapora göre, bakanlığın 30 milyon liralık ilacın 6 milyon liralık kısmını, son kullanma tarihi geçtiği gerekçesiyle attığı tespilt edildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Bu duruma “kamu hastanelerine yıllık ihtiyaç miktarları göz önünde bulundurulmadan ilaçların teslim etmesi” neden olduğu belirtilerek, sorumlular hakkında hiçbir işlem yapılmadığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın 2017 hesaplarını denetleyen Sayıştay Başkanlığı, dikkat çekici ilaç ve malzeme yolsuzluğu tespit etti. Sayıştay’ın rapora göre, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Novartis arasında 9 Ekim 2009’da pandemik aşı tedarik sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda satın alınan ve kullanılmayan bir miktar aşının iadesi için taraflar arasında 6 Eylül 2010’da yeni bir protokol imzalandı. Protokolde, “son kullanma tarihi hususları da dahil olmak üzere ürünlerin stok yönetiminin Sağlık Bakanlığı’nın yükümlülüğünde olacağı ve ilgili firmanın teslimatı yaptıktan sonra ürün değişimini kabul etmeyeceği” hükmü yer aldı.

Hesap yapılmadı

Bu kapsamda 18 milyon 323 bin 801 TL değerinde ilaç alındı. Sayıştay, bunların toplam6 milyon 44 bin TL’sinin miadının dolduğunu tespit etti. Sayıştay, Sağlık Bakanlığıtarafından kamu hastanelerine yıllık ihtiyaç miktarları göz önünde bulundurulmadan teslim edilmeleri nedeniyle ilaçların miatlarının dolduğunu belirtti. Raporda, “Bazı sağlık tesislerine gönderilen ürün miktarlarının belirlenmesinde taleplerinin dikkate alınmadığını, miatları yakın olan ürünlerin kendilerine gönderildiğini ve bu durumun miadın dolması riski yaratarak zarara sebebiyet vereceğini ifade ettikleri görülmüştür” ifadeleri yer aldı. Ayrıca depolarda bulunan 20 bin 334 adet ve 446 bin 944 TL tutarındailaç , tıbbi sarf, laboratuvar ve temizlik malzemelerinin de miadının dolduğu belirlendi.

Somali’ye onaysız yardım

Sayıştay’ın dikkat çeken bir tespiti ise “taşınır mal yönetmeliğine aykırı olarak yetkili makam onayı ve kararı olmaksızın yurtdışına ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmesi” oldu. Somali’ye gönderilen 429 bin 698 TL tutarındaki ilaç ve tıbbi malzeme için yetkili makamın onayı olmadığı tespit edildi.