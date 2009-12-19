Sağlık Bakanlığı 6 bin personel alacak

T24 - Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere aralarında diş hekimi ve eczacıların da bulunduğu 6 bin 98 4-B'li sözleşmeli personel alacak.



Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 476 diş tabibi ile 310 eczacının ataması noter huzurunda kura ile yapılacak.



Bu görevler için başvurular, 21-25 Aralık tarihleri arasında internet ortamında www.yenipbs.saglik.gov.tr adresine yapılabilecek.



Adayların, internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra formlarını imzalayıp notere onaylatarak, en geç 31 Aralık tarihine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şube Müdürlüğü'nde olacak şekilde APS veya kargo ile göndermeleri gerekiyor.



Kura çekimi 8 Ocak 2010 Cuma günü yapılacak.



Atamaları ÖSYM tarafından yapılacak diş hekimi ve eczacıların haricindeki 5 bin 312 sağlık personeli de başvurularını daha sonra duyurulacak tarihler arasında merkezin internet adresi üzerinden yapacak.



Kura ile alınacak personel arasında 14 biyolog, 184 diyetisyen, 723 ebe, 101 fizyoterapist, bin 600 hemşire, 14 biyolog, 152 psikolog, 344 acil tıp teknisyeni, 152 radyoloji teknisyeni bulunuyor.

