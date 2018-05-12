Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Haziran ayında 18 bin sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bakan Demircan, daha sonra da 19 bin sağlık işçisinin alınacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığı'ndan izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. Onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız" dedi.