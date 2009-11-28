'Sağlık Bakanı'ndan yanayım'

T24 - Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulundu.

AKP'nin CHP, MHP, DTP ve meclis dışındaki bütün partilerle bütün olduğunu kaydeden Arınç, "Biz birbirimizin düşmanı değil birbirimizin rakibiyiz. Bugünün iktidarı yarının muhalefeti olabilir. Bugünün muhalefeti yarının iktidarı olabilir." dedi. Arınç, bütün siyasi partilerin liderlerine seslenerek, "Gönülden söylemek istiyorum, hepinizin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

AKP Genel Merkezi'nde parti teşkilatı ve vatandaşlarla bayramlaşma törenine katılan Başbakan Yardımcısı Arınç, önemli açıklamalarda bulundu. Partililere seslenen Arınç, demokratik açılımın toplumsal bütünleşme olduğunu söyledi. Milliyetçiliğin hamaset nutukları atma olmadığını ifade eden Arınç, asıl vatanseverliğin milliyetçiliğin Türkiye için önemli adımları atmak olduğunu dile getirdi. AKP'nin yaptığı her işin hesabını şerefle verdiğini kaydeden Arınç, "Demokratik açılım konusunda her türlü engeli aşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AKP'nin CHP, MHP, DTP ve meclis dışındaki bütün partilerle bütün olduğunu kaydeden Arınç, şunları dile getirdi: "Biz birbirimizin düşmanı değil birbirimizin rakibiyiz. Bugünün iktidarı yarının muhalefeti olabilir. Bugünün muhalefeti yarının iktidarı olabilir. Birbirimizi vatan hainliğiyle suçlamak birbirimizi yok edilmesi gereken çok kötü varlıklar olarak görmek, göstermek siyasi partilerin liderlerine yakışmıyor. Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ve diğer siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Gönülden söylemek istiyorum, hepinizi bayramını kutluyorum."

Türkiye için çok daha yararlısını partilerin birbiriyle yarışarak bulacağını kaydeden Başbakan Yardımcısı Arınç, "Birbirimizi taşla sopayla karşılamayı kürsülerde konuşurken birbirinizi vuracak gibi konuşmayı bırakalım. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Pek çok doğrularımız olabilir neden bunları takdir etmiyorsunuz? Kendinizin yapmak isteyip de muvaffak olamadığınızı şimdi AKP yapmaya kalktığında neden karşı çıkıyorsunuz? Gerginlik politikalarının Türkiye'ye faydası yok." şeklinde konuştu.



"Ben Sağlık Bakanı'ndan yanayım'

Konuşmasının sonunda bayramlaşırken domuz gribine karşı tedbirli davranmak gerektiğini söyleyen Arınç Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a sahip çıktı.

Sağlık Bakanı'nın sık sık 'bayramlaşmalarda el sıkışmayın hele hele hiç öpüşmeyin.' uyarısı yaptığını kaydeden Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'a dönerek "Toptan bulunduğumuz yerden el sallasak bayramlaşsak olmaz mı? Salih Bey olmaz diyor. Tabii ben sağlık bakanından yana, o başbakandan. Ben işin ehlini dinlerim. Doktorlar konusunda şunu içeceksin derse yaparım. Bu yaz ciddi rahatsızlık geçirdim. Doktorların tavsiyesini dinlerdim. Doktorlarımıza güveneceğiz. Atatürk bile beni Türk hekimlerine emanet ediniz demiş. Hekimlerimize ve hekimlerin başındaki Prof. Dr. Recep Akdağ'a uymak mecburiyetindeyiz. Aşı olursunuz olmazsınız o ayrı mesele. Ben kendimi korumaya gayret edeyim." dedi. Arınç, ardından sarılmadan partililerle bayramlaştı.

Partililer ve vatandaşların ardından basın mensuplarının bayramını da kutlayan Başbakan Yardımcısı Arınç, Danıştay'ın katsayı kararına ilişkin sorulara "Bugün bayram. Bayramdan sonra size çok güzel şeyler söyleyeceğim." sözleriyle cevap verdi.