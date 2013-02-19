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Sağlık Bakanı’ndan 'Tam Gün’ açıklaması

Sağlık Bakanı “Önümüzdeki hafta üniversite temsilcileriyle bir araya geleceğiz. İstifa eden hocalarımızı geri kazanmak isteriz” dedi

19 Şubat 2013 14:35

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tam gün yasasının ardından istifa ederek üniversitelerden ayrılan doktorları kaybetmek istemediklerini belirtti.
 
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, tam gün yasasının ardından istifa ederek üniversitelerden ayrılan doktorları kaybetmek istemediklerini belirterek, “Önümüzdeki hafta üniversite temsilcileriyle bir araya geleceğiz. İstifa eden hocalarımızı geri kazanmak isteriz” dedi.

Sağlık Bakanı hekimlerin tam gün yasasıyla ilgili sıkıntılarını giderecek bir çalışma yapmayı hedeflediklerini söyledi.

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