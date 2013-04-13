Sağlık Bakanı'ndan CHP'ye: Sevsinler senin gibi Atatürkçüyü

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP'yi eleştirdiği konuşmasında "Yakaya Atatürk rozeti, bayrağa bir Atatürk resmi, 'Ben Atatürkçüyüm.' Ah ne kolay, sevsinler senin gibi Atatürkçüyü" dedi.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu AKP İzmir İl Başkanlığı'nca düzenlenen Çözüm Süreci Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Müezzinoğlu, konuşmasının hedefine aldığı CHP'nin milli irade adına siyaset yapmadığını ileri sürdü.

Türkiye siyasetinde uzun yıllar milli iradenin önünü kesen bir anlayışın hakim olduğuna işaret eden Müezzinoğlu, özetle şunları söyledi:

"Ülkemizin gençleri sıkıntı yaşadı. Üniversitelere başörtülü genç kızlar girerse 'Laiklik elden gidecek' dediler. Birileri seçimle geldi 'İrtica hortladı' dediler. Halkı korkuttular, yeri geldi büyük önder Atatürk'e, yeri geldi laikliğe, 'Cumhuriyet elden gidiyor'a yaslandılar.

Ama hiçbir zaman halka değer vermediler ve merkeze Atatürk'ün o idealini koymadılar. Atatürk, 'Muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir Türkiye, muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir Türk milleti' dedi. Çünkü egemenliğin millete ait olduğuna inanıyordu, bu millet bunu başarabilecekti ama birileri bundan rahatsız oldu.

'Dağdaki çobanın oyu ile üniversite hocasının oyu bir olabilir mi?' dediler, çünkü milli irade onları rahatsız ediyordu. Atatürk'ün koyduğu ilkeye teslim olmak nefislerine zor geliyordu. Yüzde 47 oy almış bir partinin kapatılması istendi. Özgürlükten, milli iradeden yana olduğunu söyleyen CHP o zaman neredeydi Kapansa da meydan bana kalsa diye bekliyordu.

Şimdi Ege'de, İzmir'de Kordon'da cumhuriyetçilik yapıyor, özgürlük şovu yapıyorlar. Egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olduğu en ilkesel cümlesinin arkasında durmayan CHP'nin özde mi sözde mi Atatürkçü olduğunun cevabını bana değil, vicdanlara vermesini bekliyorum. Yakaya Atatürk rozeti, bayrağa bir Atatürk resmi, 'Ben Atatürkçüyüm.' Ah ne kolay, sevsinler senin gibi Atatürkçüyü."