Sağlık Bakanı: 41'i yoğun bakımda, 128 yaralı hastanelerde tedavi altında

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen canl bomba saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akdağ, "saldırı sonrası 250'ye yakın kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını, bu sayının ilerleyen saatlerde 128'e düştüğünü" söyledi. Akdağ, yaralılardan 41'inin yoğun bakımda yattığını belirtti.

Yaralıları ziyaretinin ardından basın açıklaması yapan Bakan Akdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gece başbakanımız Bakırköy’deki hastanemizde yaralılarımızı ziyaret etmişti. Ben de 8 buçuktan itibaren 8 saat boyunca 10 hastanemizdeki yaralılarımızı ve ailelerini ziyaret ettim. Öncelikle hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet diliyor. Cenabı Hak mekanlarını cennet etsin. Yaralılarımıza da acil şifa diliyorum.

İki gözlemim var. 10’a yakın hastanede il müdürümüz ve arkadaşlarımızla beraber ziyaretlerde bulunduk. 250’ye yakın etkilenmiş kişi olduğunu biliyoruz. Hala yatan 128 kişi var. Bir kısmı hafif yaralı, bir kısmı etkilenenler. Yoğun bakımda yatanların hayati tehlikesi yok. İki husus üzerinde durmak istiyorum. Yüzlerce kişiyle görüşmüş olduk.

Büyük bir dayanışma içinde olduklarını gördüm. Hepsi bize birlikte olduğumuz dayanışma duygusu içinde olduğumuz düşüncesini oluşturdu. Afganistan’dan var, Özbekistan’dan var, Pakistan’dan var, Ukrayna’dan var, İsviçre vatandaşı var. Büyükelçilerle de karşılaştık. Hepsinin ortak duygusu teröre karşı birlikte olmak. Dünyanın üzerine çöreklenmiş olan bu lanet anlayışı dünyadan kovma üzerineydi.

İlk 3 dakikada birinci ambulansımız olay yerine varmıştı. Gayet iyi bir organizasyonla ve koordinasyonla hareket edildi. Hepsinin canla başla bu işe sahip çıktıklarını gördüm. Hepimize düşen dayanışma duygusu içinde olmak. Bir hastanemizi ziyaret etmedim. Bakırköy’deki hastanemizi. Hem başbakanımız ziyaret etti, hem de bir önceki cumhurbaşkanımız ziyaret etmişti.

Bugün gerçekten birlik günü, dayanışma günü, terörün adı ne olursa olsun maksatlarını biliyoruz. Biz sağlık camiası olarak dimdik ayaktayız. Hizmetimizi bugüne kadar nasıl yerine getirdiysek bundan sonra da getireceğiz.

Türkiye’de artık kan ihtiyacıyla ilgili hizmetler büyük bir başarıyla yerine getiriliyor. Uzun seneler buna emek verdik. Bu meseleyi geliştirdik ve Türk Kızılayı başarılı bir biçimde kanı topluyor. Herhangi bir zaman arzu eden vatandaşımız gidip kan verebilirler ama böyle durumlarda kan vermek için hastanelerin önüne yığılmak, hele hele sosyal medyada yapılan spekülasyonlarla verilen hizmeti yavaşlatmak çok yanlış bir şey."