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Sağlık Bakanı: Şehir hastanelerinde patron Bakanlıktır!

Akdağ, şehir hastanelerinde vatandaştan ücret alındığı yönündeki iddiaları yalanladı

24 Mart 2017 17:31

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şehir hastanelerinin 'paralı' olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Şehir hastanelerinde patron Sağlık Bakanlığıdır" dedi.

Bakan Akdağ, bugün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açılışı gerçekleştirilen Isparta Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Burada basın toplantısı düzenleyen Akdağ, şehir hastanelerinin özel sektör hastanesi olduğu ve bu hastanelerde vatandaştan ücret alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Şehir hastanelerinin kamuya ait olduğunun altını çizen Bakan Akdağ, hastanelerin özel sektörle ortak yapıldığını söyledi.

"Vatandaştan ilave para istenmiyor, istenmeyecek"

Bakan Akdağ, "Şehir hastanelerinin özel sektörün hastaneleri olduğu dedikoduları tamamen asılsız ve yalan. Burada patron Sağlık Bakanlığıdır. Şirket veya şirketler kamuya hizmet eder, ödemeler kendilerine yapılır" dedi.

Şehir hastanelerinin ücretli olduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Bakan Akdağ, "Isparta'da vatandaşlar 'Hastane yaptınız ama ücretini nasıl ödeyeceğiz' diye soruyorlar bana. Şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığının diğer hastanelerinden farkı yok. Vatandaştan ilave para istenmiyor ve bundan sonra istenmeyecektir. 'İlk müracaata 30 lira alınıyormuş, tetkiklerden ilave ücret alınıyormuş, kapalı otopark ücreti alınıyormuş.' Bu dedikoduları bilerek çıkarıyorlar. Ücret alındığı iddiaları tamamen asılsızdır" şeklinde konuştu.

 

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